Após cirurgia no rosto, Laís Caldas critica Maíra Cardi, que a chamou de “olho caído”

Após fazer uma série de cirurgias no rosto há uma semana, a ex-bbb Laís Caldas postou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira (1). A goiana compartilhou que fez uma blefaropastia superior e inferior e respondeu críticas relacionadas à sua aparência, inclusive de Maíra Cardi, também ex-bbb.

Além da blefaropastia, retirada do excesso de pele que fica na pálpebra, ela também corrigiu as sobrancelhas e a ptose (queda) que tinha nos olhos. A médica usou as redes para criticar quem a apelidou com termos pejorativos na internet e destacou que Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, se referiu a ela como “aquela lá do olho caído” durante uma entrevista ao Link Podcast.

"Não era o 'olho caído', 'olho de peixe morto', como algumas pessoas usaram enquanto eu estava dentro do BBB. Isso não é o termo correto, é um bullying que as pessoas praticam com quem tem ptose. Mas não fiz a cirurgia por causa disso. Aproveitei que ia fazer e fiz tudo", informa Laís.

Durante a entrevista, a esposa de Arthur Aghuiar revelou que não vai com a cara de alguns participantes do Big Brother Brasil 22, como Laís. A coach de emagrecimento disse que a médica goiana é muito falsa. Tenho vontade de torcer o pescocinho dela e arrancar", disse Maíra.

"Para os haters e essa pessoa famosa que não lembra meu nome, agora aprende na marra ou vai ter que fazer bullying com outro adjetivo. Porque olho caído, querida, já não vai rolar mais", continuou Laís Caldas nos stories.