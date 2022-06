Após proibição do uso de ‘As Patroas’, Maiara e Maraisa revelam novo nome de álbum com Marília

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, revelou nesta quinta-feira (17) em um post feito nas redes sociais os novos nomes dos álbuns gravados com Marília Mendonça em 2020 e 2021. Os projetos agora passam a se chamar “Festa das Patroas” e “Festa das Patroas 35%”. Na publicação, a cantora sertaneja postou uma foto da capa dos discos e escreveu “a história já está feita”.

A mudança de nome ocorre após uma decisão judicial proibir a utilização do antigo nome “As Patroas”. As cantoras foram alvo de uma ação indenizatória por concorrência desleal da cantora Daisy Soares, dona da banda de forró A Patroa, iniciada no final de 2013.

De acordo com a Justiça, o registro nacional da marca por parte de Daisy confere "a proteção e exclusividade no uso e exploração, configurando concorrência desleal, passível de controle judicial e eventual reparação, sendo certo que, configurada a transgressão da norma, a imposição de suspensão, ainda que provisória, dos elementos que embasem essa transgressão devem ser aplicados".

Após a mudança, os álbuns de 2020 e 2021 já podem ser encontrados nas redes sociais e serviços de streaming com o novo nome.

Festa das Patroas 35%

O Festa das Patroas 35%, lançado em 2021, foi a sequência do álbum gravado em 2020. Ele conta com repertório inédito e em parte autoral. Esse foi o último trabalho lançado por Marília Mendonça em vida, que morreu no dia 5 de novembro de 2021 após sofrer um acidente de avião enquanto viajava para um show em Minas Gerais.