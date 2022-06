Após rumores falsos de gravidez, Sasha exibe fotos e ganha elogio do marido

Em meio aos rumores de gravidez, Sasha Meneghel, de 23 anos, publicou na última quarta-feira (1º) em suas redes sociais uma galeria de fotos da viagem que fez às Ilhas Maldivas na companhia do marido, o cantor João Figueiredo, 22 anos. Em seu perfil do Instagram, a modelo apostou no carão enquanto era iluminada pelo sol do fim da tarde.

Muito ousada, ela decidiu levantar a blusa branca na última foto, deixando a barriga amostra. A publicação chamou atenção dos internautas, incluindo do próprio marido, que fez questão de deixar um comentário.

“Se nascer alguém mais gata, vai ser nossa filha. Mas, por enquanto, só você”, escreveu João.

Os rumores da falsa gravidez começaram após Xuxa Meneghel expor seu desejo de ser avó durante uma entrevista, o que causou comentários na internet. “Ela não fala. Quem fala sou eu, pois amo criança e iria amar ter uns netinhos ou netinhas andando atrás da vovó. Sei que tudo tem seu tempo, mas quero deixar claro que o meu tempo é sempre hoje”, disse, entre risos, numa entrevista.

O casal decidiu voltar ao local, onde havia passado sua lua de mel, para comemorar o primeiro aniversário de casamento. Eles estão hospedados em um luxuoso resort local, cujas diárias chegam a custar até US$ 30 mil - quase R$ 150 mil na cotação atual.

