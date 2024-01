Após suposta falta de consideração com crianças em cruzeiro, Neymar se desculpa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Neymar se desculpou pelas redes sociais após ler e ouvir algumas reclamações a respeito do cruzeiro que ele comandou entre os dias 26 e 29 de dezembro. Dentre as reclamações estava uma suposta falta de atenção às crianças e adolescentes no navio.

"Infelizmente, não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco", escreveu ele numa publicação em que mostrava um carrossel de imagens com momentos do cruzeiro.

"Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente", emendou o atleta.

A empresária conhecida como Vannini, que estava com seu filho no cruzeiro, também reclamou publicamente de uma suposta pegação entre as pessoas na piscina do navio, sobretudo na parte da noite. Segundo ela, a classificação deveria ser revista para as próximas edições, pois o navio seria "impróprio para menores".

Sem citar nomes, Neymar se defendeu. "Quem foi sabe o clima que estava. Para quem nao foi, meus sentimentos", completou.