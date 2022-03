Após três anos sem cinema, Shopping Bougainville deve inaugurar cinco salas em Goiânia

Após três anos sem salas ativas, o cinema vai retornar ao shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, ainda neste semestre. A rede mineira Cinemais fechou contrato com o centro de compras que prevê a disponibilização de cinco salas, sendo duas especiais.

A primeira é chamada de VIP e conta com poltronas reclináveis e mesinhas para alimentos. Já a outra sala especial, a Magic D oferece tecnologia de som superior às salas convencionais, segundo a empresa. Em Goiás, a rede atua em dois shoppings da capital, além de um de Anápolis e outro de Catalão. Ainda não há uma data oficial para a inauguração.

Impasse

O cinema no shopping Bougainville viveu um impasse nos últimos anos que começou em 2019, quando a Justiça determinou a interdição das salas a pedido da própria direção do centro de compras, após um laudo do Corpo de Bombeiros. Segundo o documento, a estrutura do local, que era operado pela mesma empresa desde 2005, não havia passado por reparos desde então e estaria deteriorada.

Como os reparos estavam previsto em contrato, em março de 2020 o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou a rescisão do mesmo e a rede de cinemas deu início ao processo de desocupação do espaço.