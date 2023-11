Após visita à Goiânia, Patrícia Poeta se apaixona por empadão goiano

Em homenagem aos 60 anos da TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, Patrícia Poeta esteve em Goiânia e visitou lugares como o Bosque dos Buritis, Praça do Sol, Feira da Lua e o Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Os cenários foram exibidos nesta segunda-feira (27) do "Encontro", que saiu dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro. O especial pode ser revisto no Globoplay.

A apresentadora passou o final de semana na capital goiana aproveitando a gastronomia e a cultura do Estado. O pequi também ganhou um destaque especial.

“Há tempos quero estar mais perto do público. Estar aqui em Goiânia me traz muita felicidade, porque é um público carinhoso que nos acompanha pela TV diariamente e me recebeu com muito afeto desde que cheguei aqui... Estou maluca com empadão goiano. Já quero levar uma mala só com ele”, brinca ela. O programa também contou com a participação da dupla sertaneja Israel e Rodolffo.

Aniversário duplo

Além dos 60 anos da TV Anhanguera, o Encontro também prestou uma homenagem aos 90 anos de Goiânia, completados em outubro. A atração é exibida de segunda a sexta-feira, sempre das 9h30 às 10h35, seguido do "Mais Você", com Ana Maria Braga.