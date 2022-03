Apaixonado por bichos, Eliezer do BBB 22 já chegou a cuidar de 50 cachorros

Eliezer está em busca de novas experiências e resolveu buscá-las no Big Brother Brasil 22 (Globo). O empresário carioca de 31 anos é um viajante, apaixonado por bichos, que ama sua solteirice e está quase sempre calmo. E agora, é um dos remanescentes do quarto Lollipop, ao lado de Eslovênia.

Mas, apesar de estar em um grupo pouco querido pelo público, a irmã de Eli, Isabela Seara do Carmo, 27, demonstra orgulho por ele estar se mantendo a mesma pessoa que ela conhece fora da casa. "Ele é um cara de coração bom e valioso. É aquilo ali que veem: educado, sensato e que age com coração", conta em entrevista ao F5.

Isabela revela que Eli acabou se inscrevendo no BBB por insistência de uma amiga, mas recebeu apoio de toda a família, especialmente dos irmãos. Ela diz que é "grudada" e "super parceira" do brother, e que ele é visto como o ídolo de Luiz Miguel, 10, o terceiro irmão e fruto de um segundo casamento do pai deles.

Galeria Imagens do designer Eliezer Eliezer é um carioca. designer de formação é sócio de uma agência de Marketing e Branding "Presenciamos a separação dos nossos pais bem novinhos. Foi uma fase muito difícil para a gente, que envolveu muita coisa. Meu pai e meu avô são de uma família bem rígida, séria, onde a criação era somente naquele olhar de bravo. Fomos criados sem muita 'melação', mas próximos de todos", explica ela.

Assim moldou-se Eli, um menino de "coração maravilhoso", bagunceiro e com uma "risada escandalosa que já nos fez passar muita vergonha", brinca a irmã. "Quando ele voltava a pé da escola, se visse algum cachorro no caminho, levava pra casa. Minha mãe ficava doida, cada semana era uma emoção. E a fala dele era a mesma: 'Poxa, mãe, ele estava na rua sozinho, com fome, podia ser atropelado. Eu fui cuidar'."

Além dos cachorros desabrigados que ele adotava, Isabela diz que a família já teve em casa peixes, hamster, coelho, pintinhos e pássaros. E no sítio de uma ex-namorada, Eli chegou a cuidar de mais de 50 cachorros de uma só vez.

Para além da atenção aos animais, o designer sempre foi ligado à comunicação. Segundo a irmã, ele cria conteúdo desde pequeno -de desenhos até apresentações nas quais ele mesmo criava a coreografia e convidava a família para assistir. Ao crescer, formou-se como designer e tornou-se sócio de uma agência de comunicação que abriu há 12 anos com o melhor amigo da faculdade, Pedro.

"Ele comenta que, se não fosse designer, trabalharia com produção de eventos, produção artística, algo nessa linha. Mas ele sempre se imaginou na posição da pessoa que 'faz acontecer'. É totalmente encantado com o universo de grandes marcas por conta do que elas podem proporcionar", conta Isabela.

No dia a dia, Eli passa a maior parte do tempo no trabalho e, no tempo livre, divide-se entre academia, séries e festas. Mas seu mais recente amor tem sido as viagens. Na faculdade, depois de ter um trabalho aceito em um congresso internacional, ele vendeu por seis meses produtos de revistas, rifas e tortas para juntar dinheiro e poder viajar. Até então, ele nunca havia entrado em um avião. Mas, a partir deste momento, se apaixonou por estar neles.

"Ele gosta muito de experiências. Criou uma paixão absurda por viajar e conhecer todo canto por aí. Ele se apaixona pela cultura do lugar, pelas pessoas que conhece, pelos perrengues", conta a irmã, lembrando-se de uma viagem para a Tailândia em que ele foi picado por uma aranha. "Ele estava bem longe da emergência médica, com sinal fraco de celular, e eu fiquei bem preocupada".

Sua mais recente "aventura" foi a harmonização facial que fez antes de entrar no BBB. "Ao meu ver, ele só realçou a beleza que ele já tinha. Foram alguns retoques básicos", defende a irmã. "Meu irmão é bem vaidoso, anda cheiroso, arrumado... Só tem preguiça de passar roupa e tem muito apego pelas roupas preferidas, que chegam até a rasgar".

Em seu vídeo de apresentação para o Big Brother Brasil 22, Eliezer disse estar "pelo amor de Deus, solteiro". Para Isabela, o irmão está em uma fase de "curtir bastante". "Ele tem vontade de construir família, mas hoje está em um momento que está gostando de aproveitar a solteirice", explica.

Para ela, o brother quis deixar claro com a fala que poderia "rolar uma pegação" dentro da casa, o que de fato ocorreu -duas vezes. Eli protagonizou momentos quentes com Maria e, depois, com Natália, tanto nas festas quanto debaixo do edredom.

"Meu irmão é intenso e foi disposto a ficar com pessoas lá dentro, caso tivesse vontade e oportunidade. Mas deixou claro que não queria relacionamento, até porque ele realmente é uma pessoa que precisa de um tempo para se relacionar, e está bem... solteiro", brinca.

Ela afirma que Eli namorou poucas vezes e seu relacionamento mais lembrado foi um que durou nove anos. "Ele namorando é bem sossegado, assim como eu. Somos bem carinhosos. Mas ele precisa estar entregue de 'corpo e alma' para entrar em um relacionamento. Ele tem um pouco de bloqueio, digamos assim".

Esse carinho apareceu, principalmente, em sua amizade com Vyni, que deixou a casa no último dia 15. Os dois trocam declarações no programa, mas Vyni já disse que não passava de uma "amizade de irmão". Isabela concorda: "A gente adora a relação de amizade dos dois, achamos o máximo a sinceridade e o carinho entre eles. Acreditamos que darão continuidade a essa parceria linda que criaram, aqui fora".