Artistas vão construir casas de apoio para pacientes em tratamento contra o câncer no hospital Cora

Durante vistoria às obras do Complexo Oncológico de Referência do estado de Goiás (Cora), na manhã desta quarta-feira (29), o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou que artistas como Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa e o Dj Alok se uniram para construir duas casas de apoio onde familiares dos pacientes em tratamento contra o câncer poderão se hospedar.

Nomeada como “Casa dos artistas”, os locais terão capacidade para hospedar ao menos 128 famílias. A prioridade será para os pais de crianças que estiverem em tratamento oncológico no Cora. O projeto, segundo Caiado, segue o modelo de hospitais de combate ao câncer nos Estados Unidos (EUA), portanto, deve ser o pioneiro no país.

“Os pais das crianças vão ficar hospedados enquanto as crianças estiverem internadas. Porque isso mostra um hospital de amor. Com a presença dos pais aqui o percentual de cura, de resultados positivos, é muito maior. Então vamos ter a casa dos artistas aqui”, explicou Caiado.

A iniciativa foi apoiada pela cantora Maiara, da dupla com Maraísa, que ressaltou a importância da presença familiar durante tratamentos de doenças. A artista também lembrou que, atualmente, as crianças com câncer precisam se mudar para Barretos, em São Paulo, para receber tratamento e, com isso, algumas ficam longe da família.

“Muitas vezes quando as crianças vão para Barretos, a família fica desintegrada. Às vezes ela vai com a mãe e o pai fica e isso causa outros problemas. E a família junta é importante”, ressaltou Maiara.

Sobre o Cora

O Cora será o primeiro hospital público de Goiás exclusivamente dedicado ao tratamento contra o câncer. A unidade de saúde terá 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia e centro de exames, além de uma proposta inédita de alojamento para as famílias de pacientes.

A ordem de serviço para o início da construção foi assinada pelo governador Ronaldo Caiado em 13 de fevereiro deste ano. A previsão é de que sejam investidos R$ 424,7 milhões. Segundo Caiado, o hospital já tem mais de 40% das obras executadas e a previsão de entrega da ala pediátrica é para 2024.

O Cora será erguido com recursos estaduais. Ele está localizado em um terreno cedido pelo governo federal, que fica nas proximidades da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO). A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) é a responsável pela supervisão das obras.