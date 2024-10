Ary Fontura e Lúcio Mauro Filho integram elenco de “Falas da Vida”

Ary Fontoura interpreta o pai de Lúcio Mauro Filho no especial "Falas da Vida", que será exibido nesta terça-feira (8). A narrativa é parte de um experimento social que aborda relações familiares em meio à passagem de tempo, compartilhada com pais e filhos, e provoca reflexão sobre seu comportamento em casa.

No esquete, Ary aparece como um senhor pacato e diferente do que seus 5,8 milhões de seguidores estão acostumados a acompanhar pelo perfil do ator nas redes sociais. Para ele, a palavra idoso é usada para classificar faixa etária, mas não é raro ver jovens pensando e agindo como idosos. Com isso, Ary aproveita para contar seu segredo para lidar com o envelhecimento. “Manter a saúde em dia é primordial. Então, é preciso deixar a preguiça de lado, se alimentar muito bem, fazer muitos exercícios e pensar sobretudo no hoje. Acho que é assim que eu penso e vivo esse tema”, declara.

Movido por viver intensamente o presente, Ary ressalta que participar do especial foi muito bom e, na sua opinião, programas sobre a temática são importantes e devem ser aprimorados. “Como idoso que sou, sempre estou me alertando para não deixar nada para ontem e cuidando do hoje, porque creio que amanhã será melhor. Positivismo é uma grande arma para quem envelhece”, ressalta o ator.

Reencontro

Lúcio Mauro Filho celebra o reencontro com o colega, a quem considera uma referência. “Sua inquietude e vontade de continuar aprendendo é uma inspiração para qualquer ser humano”, destaca.

Por ser filho de segundo casamento e ter nascido quando o pai já estava na casa dos 50 anos, Lucio Mauro Filho comenta que sempre conviveu com pessoas mais experientes e aponta que suas preocupações para essa etapa da vida convergem com as pautas que serão exibidas no especial.

“Com o avanço da medicina e das terapias, a expectativa de vida é muito maior. Consequentemente as pessoas trabalham até a idade avançada. Meu pai trabalhou até os 90 anos. Minha preocupação é que a sociedade disponibilize oportunidade para tanta gente boa”, afirma.