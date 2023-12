Astro de 'As Branquelas' beija ex-BBB Gabi Martins durante Farofa da Gkay

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Marlon Wayans, conhecido do público por ser protagonista do filme "As Branquelas" (2004), foi flagrado aos beijos na Farofa da Gkay com a ex-BBB e cantora Gabi Martins, na noite da última segunda (5).

Nas fotos, Wayans beija Gabi, e depois eles trocam contatos pelo telefone. Não se sabe se o beijo evoluiu para algo mais durante a noite.

Acompanhando de seguranças, Marlon pediu auxílio aos seus seguranças para se aproximar de outras mulheres que lhe interessaram.

Marlon está pela primeira vez na festa e não fala português, o que dificulta o contato. Ele também ficou com outras mulheres.

Marlon Wayans foi convidado pessoalmente por Gessica Kayane, de quem é amigo próximo faz alguns anos. Gkay, como é conhecida, fez diversos vídeos com o ator.