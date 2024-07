Atividades culturais tomam conta da programação do Aldeia Sesc de Artes

Um coro poético e musical contra a solidão e a tristeza. É assim que a Trupe Lona Preta, de São Paulo, resume "A Fábrica dos Ventos", um entre os 135 espetáculos que tomam conta do Aldeia Sesc de Artes a partir desta sexta-feira (5), em diversos espaços culturais de Goiânia.

Em sua 11ª edição, o evento neste ano abre a programação para muito além das artes cênicas, com projetos voltados para a música, artes visuais, literatura e cinema. Com mais da metade da programação envolta a espetáculos e companhias de Goiás, passam também pela cidade até o dia 14 artistas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A proposta, segundo o coordenador do projeto, Marcelo Di Castro, é mostrar o que os profissionais goianos têm criado, além de desenvolver um intercâmbio cultural com outras regiões do País.

“Nós estamos estudando a programação desde dezembro do ano passado com toda a equipe de curadoria para que o Aldeia seja o mais abrangente e diversificado possível”, explica Marcelo. A companhia Trupe Lona Preta, por exemplo, apresenta neste final de semana dois espetáculos do hall de seus trabalhos: "A Fábrica dos Ventos", neste sábado (6), às 15 horas, no Teatro Sesc Centro, e "O Circo Fubanguinho", no domingo (7), às 16h30, no Teatro Goiânia. Ambas as apresentações são gratuitas.

Um dos pontos altos da programação deste final de semana é a presença do Grupo Galpão, de Belo Horizonte (MG), com o espetáculo "Till, a Saga de um Herói Torto", no sábado (6), às 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido. Uma das companhias de teatro em continuidade mais expressivas do País, o grupo apresenta uma história que já rodou por todo o País em festivais e mostras cênicas.

Entre os grupos locais que participam do projeto estão, por exemplo, o Carroça, com o espetáculo "O Sumiço da Carroça", o Teatro Arte e Fatos, com a peça "Mundo Cerrado", e a Ci.a de Teatro Nu Escuro, com "Dramas ao Cubo".

A coreógrafa e bailarina goiana Luciana Caetano também apresenta a performance "Adobe" no domingo (7), no Teatro Madre Esperança Garrido.

“O desejo é que o Aldeia sirva como um potencializador cultural de Goiânia. Mostrar às pessoas o que os artistas goianos estão fazendo e criar o retorno com grupos de outras localidades faz com que haja uma rede de cultura e arte que só engrandece o evento”, argumenta a analista de Cultura do Sesc Goiás, Joyce Lynch.

De acordo com a gestora, o projeto já faz parte do calendário cultural da capital e é revisto como um dos mais potentes de todo o País.

Programação:

SÁBADO (6)

15h - A Fábrica dos Ventos

(Trupe Lona Preta)

Local: Teatro Sesc Centro

Entrada gratuita

16h - Mundo Cerrado (Grupo de Teatro Arte e Fatos)

Local: Sesc Faiçalville

Entrada gratuita

17h - O Sumiço da Carroça (Grupo Carroça)

Local: Parque Campininha das Flores

Entrada gratuita

20h30 - Till, a Saga de um Herói Torto (Grupo Galpão)

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Ingressos: R$ 27 (público geral inteira)

DOMINGO (7)

15h - Azul (Artesanal Cia de Teatro)

Local: Teatro Sesc Centro

Ingressos: R$ 27 (público geral inteira)

15h - Dramas ao Cubo (Cia. Nu Escuro)

Local: Biblioteca Sesc Faiçalville

Entrada gratuita

15h - Mundo Cerrado (Grupo de Teatro Arte e Fatos)

Local: Sesc Universitário

Entrada gratuita

16h30 - O Circo Fubanguinho

(Trupe Lona Preta)

Local: Teatro Goiânia

Entrada gratuita

16h - Conto para Crianças Impossíveis

Local: Escadaria do Teatro Goiânia

Entrada gratuita

18h - Adobe (Luciana Caetano)

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Entrada gratuita