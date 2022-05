Ator da novela 'Reis', Marcos Breda sofre múltiplas fraturas após acidente grave de moto

O ator Marcos Breda sofreu um grave acidente de moto na última sexta-feira (6) após deixar os estúdios da emissora Record TV, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista segue internado no Hospital Badim.

Conhecido por papéis em ‘Caras e Bocas' e em ‘Que Rei Sou eu?’, aos 61 anos, Marcos sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e precisou passar por uma cirurgia para corrigir seu fêmur. Durante o acidente, ele também quebrou a clavícula direita e uma costela. Nesta terça-feira (10), o ator usou as redes sociais para falar que está bem e mostrar imagens do acidente.

O artista explicou em suas redes sociais que tinha gravado suas cenas na novela Reis e deixou a emissora por volta das 21h, onde passou por um quebra-molas sem enxergá-lo. Breda contou que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu os primeiros-socorros. Logo em seguida, ele relatou que foi levado ao Hospital Badim, onde passou por cirurgia.

"Com dores alucinantes, fui resgatado pelos valorosos bombeiros, recebi os primeiros socorros no Hospital Lourenço Jorge para depois ser encaminhado ao Hospital Badim, onde fui operado e venho sendo tratado por uma equipe extraordinariamente competente e carinhosa. Cirurgia complexa de reconstituição de meu fêmur com uma haste de titânio, técnica ultramoderna e perfeitamente executada", relatou em seu Instagram.

Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram uma corrente de orações pelo famoso. Alguns deles também pediram doações de sangue para o hospital devido à complexa cirurgia.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.