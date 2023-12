Ator do filme 'Parasita' é encontrado morto na Coreia do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Lee Sun-kyun foi encontrado morto aos 48 anos, nesta quarta-feira (27), dentro de um carro. O veículo estava estacionado em um parque de Seul, capital da Coreia do Sul. As autoridades consideram que o ator pode ter cometido suicídio.

O artista tinha 48 anos e se notabilizou por ter dado vida a Park Dong-Ik no filme "Parasita", primeiro longa sul-coreano a ganhar um Oscar de melhor filme.

As autoridades encontraram Lee depois que o ator foi considerado desaparecido. O empresário dele disse à polícia que o artista havia saído de casa deixando para trás o que ele considera ser uma nota de suicídio. Lee deixa a esposa, a atriz Jeon Hye-ji, e dois filhos.

Ao longo da carreira, ele teve papéis de destaque em filmes sul-coreanos como "Helpless", de 2012, e "All About My Wife", de 2014, bem como na aclamada série de TV "My Mister", de 2018.

Ele foi o protagonista da primeira série original em coreano da Apple TV+, lançada em 2021. No entanto, o reconhecimento mundial veio em 2019 ao atuar no filme "Parasita", dirigido por Bong Joon Ho — que levou para casa a estatueta de melhor diretor e de melhor filme.

Foi a primeira vez que um longa de língua estrangeira, exibido nos Estados Unidos com legendas, venceu a maior categoria do Oscar.

Não foram os únicos prêmios de "Parasita". Indicado em seis categorias, o filme venceu quatro delas —a outra foi de roteiro original.

Nos últimos tempos, Lee havia sido interrogado pela polícia por acusações de uso ilegal de drogas, sendo que uma das sessões durou 19 horas.

O ator disse que foi induzido a consumir drogas por uma recepcionista que tentava chantageá-lo, segundo a agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Sul tem uma rígida legislação contra o uso de drogas que prevê até 14 anos de prisão para traficantes e usuários reincidentes.