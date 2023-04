Ator goiano desponta em produções da Globo

Ele fez uma participação na novela das sete, Vai na Fé, dando muito trabalho para a protagonista Sol (Sheron Menezzes), acabou de libertar a vilã Zoé (Regina Casé) na segunda fase de Todas as Flores (Globoplay) e está confirmado na nova temporada da série Cine Holliúdy, que estreia no dia 27 de abril na Globo. Para quem ainda não o conhece de outros personagens na telinha, o ator goiano Douglas Rodrigues, de 31 anos, vai se tornar um rosto frequente na casa de muita gente. “Fico feliz pelo reconhecimento”, disse ele.

Natural de Goiânia, Douglas Rodrigues sonhou desde pequeno com a carreira de ator. Ele começou a formação artística com apresentações de espetáculos na Escola de Arte Basileu França e mais tarde retirou o registro profissional. Paralelamente, cursava Direito na PUC Goiás e chegou a trabalhar como estagiário no Tribunal de Contas dos Municípios. Em 2012, fez uma viagem com um grupo de teatro para o Rio de Janeiro e aproveitou a ocasião para fazer o cadastro no banco de talentos da Globo. Um mês depois, decidiu mudar-se para a Cidade Maravilhosa e trancou o curso.

“Sempre fui chamado para participações menores. A primeira foi como figurante em Cheias de Charme (2012), fazendo um entregador e fiz parte também de Malhação Sonhos (2014). Na sequência, emendei papéis em Os 10 Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016) na Record. Depois, retornei para a Globo para outras produções”, comenta. Ele também já atuou no Multishow com o seriado Cê Faz o Quê?, além de ter participado de peças teatrais como A Guerra Continua, A Outra Vez, Retratos do Avesso e o Mercado de Veneza.

No entanto, o personagem que deu projeção para o goiano na telinha por conta de várias cenas no horário nobre foi o entregador Abreu, em A Dona do Pedaço (2019), do autor Walcyr Carrasco. Na trama, ele trabalhava na confeitaria de Maria da Paz, papel de Juliana Paes. O desempenho abriu portas para novos convites como nas participações em Um Lugar ao Sol e Nos Tempos do Imperador, ambas filmadas durante a pandemia. “O começo é sempre difícil, mas temos de estar preparados quando surgem chances”, ressalta.

Douglas Rodrigues também foi parar no cinema atuando no filme O Traidor (2019), do cineasta italiano Marco Bellocchio. O longa aborda a história do mafioso siciliano Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), conhecido por ter revelado o nome de integrantes do grupo para a justiça. Maria Fernanda Cândido foi uma das protagonistas. Antes disso, o goiano tinha feito sua estreia na telona com uma participação em Rio, Eu Te Amo (2014), dirigido por John Turturro e Fernando Meirelles, com Fernanda Montenegro e Rodrigo Santoro.



No ar

Em Cine Holliúdy, série criada e escrita por Claudio Paiva e Marcio Wilson, Douglas Rodrigues interpretará Robson, um motoqueiro que vai colocar o terror com o seu Bando Cara de Vaca, liderado pelo personagem de Vladimir Brichta. Ele vai dar muita dor de cabeça para Francisgleydisson (Edmilson Filho) em um dos episódios. “Sou apaixonado por essa série e fiquei feliz quando recebi o convite. Uma das habilidades exigidas para viver o personagem era saber pilotar moto, a minha habilitação tirei em Goiânia, em 2010”, recorda.

“Acho que Cine Holliúdy é uma série que tem fôlego para ficar vários anos no ar. A cada nova edição acredito que o elenco e os diretores se superam. É um programa que a gente senta em frente à TV para distrair, sorrir e esquecer um pouco os problemas do dia a dia. Essa nova temporada está incrível e trabalhar com Vladimir Brichta para mim também foi a cereja do bolo”, complementa Douglas, que vai participar do episódio A Invocada do Cangaço. “Em Pitombas, buscaremos um medalhão e vamos nos transformar em zumbis. Foi um trabalho divertido”, adianta um spoiler.

Já em Todas as Flores, logo nos primeiros episódios liberados no início de abril no Globoplay, o ator goiano aparece nas cenas de um policial que foi o responsável por liberar Zoé da cadeia. Douglas conta que o convite para fazer parte do elenco da novela surgiu de forma inesperada. “Em encontro com a Letícia Colin pelo Projac a parabenizei pela sua personagem e 30 dias depois lá estava eu gravando com a Regina Casé e o Humberto Carrão que me trataram super bem. Foi uma honra receber o convite da produtora Dani Pereira.”

Apesar da correria das gravações, Douglas não deixa de visitar os familiares em Goiânia. A última passagem pela cidade foi em outubro de 2022. “Aproveitei as folgas de Cine Holliúdy 3 e fui passar alguns dias em Pirenópolis e em Rio Quente. Porém, assim que cheguei em um dos destinos recebi um e-mail da produção dizendo que eu teria de retornar para fazer algumas cenas. Após isso, voltei para passar o fim de semana na capital, onde tenho grandes amigos”, conta ele, que já morou nos bairros de Campinas, Vera Cruz e Cidade Jardim.



Sonho de gravar em Goiânia

Douglas Rodrigues conta que ao longo da carreira foi conquistando várias vitórias na TV, mas que faltam muitas ainda pela frente. Ganhar mais cenas nas novelas, ter um papel de destaque em uma trama das nove ou ser protagonista são algumas das metas que ele corre atrás. “Eu adoro os mocinhos, mas confesso que minha vontade é fazer um grande vilão”, ressalta.

Outro grande desejo é gravar algum projeto que seja ambientado em Goiânia. “Eu sou um ariano sonhador. Meu sonho é poder continuar fazendo o que eu mais amo, atuar e contar histórias por meio da minha arte. Mas já falei com a Renata Corrêa, autora da série Rensga Hits!, que se aparecer uma oportunidade estou pronto. Quero poder usar o meu sotaque”, diz ele, que, para o segundo semestre, está fazendo algumas leituras de textos para retornar ao teatro, além da gravação de um curta.