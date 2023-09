Ator goiano Filipe Bragança é destaque em novela, cinema e teatro

O goiano Filipe Bragança, de 22 anos, é a revelação do momento. Na televisão, o ator dá vida ao mauricinho Giovani na novela "Elas por Elas", que estreou segunda-feira (25), na Rede Globo.

No cinema, o artista encarna o cantor Sidney Magal no filme "Meu Sangue Ferve por Você", que ganhará uma sessão especial no Festival de Cinema do Rio em outubro.

Nos teatros, ele conquistou o prêmio Bibi Ferreira com o espetáculo "Les Misérables".

Nos próximos capítulos da nova global faixa das 18 horas, o personagem de Filipe viverá um amor proibido com Ísis (Rayssa Bratiliere). “Tenho tentado dar um charme, um carisma, um sarcasmo próprio para o papel. Deixar ele engraçado, criar algo diferente”, explica o goiano.

Carreira

Filipe nasceu em Goiânia e se mudou aos 14 anos para São Paulo para trabalhar. Na época, foi escalado para integrar o elenco da novela mirim Chiquititas (SBT).

O contato dele com as artes cênicas vem desde a infância. O ator é filho de pais artistas: a mãe, Karlla Braga, é atriz conhecida dos palcos goianos, e o pai, João Bragança, é bailarino que já integrou companhias de danças como a consagrada Quasar Cia. de Dança.

“Meus pais são fundamentais para minha formação enquanto ator. Foram eles que me influenciaram e me inspiram sempre”, explica Filipe, que precisou deixar o apartamento em São Paulo para morar no Rio de Janeiro pelos próximos seis meses durante a gravação da novela. “Agora acordo todos os dias de frente ao mar”, destaca o ator.

Há dois anos sem pisar em Goiás, Filipe diz sentir saudades da capital goiana e dos familiares e amigos que deixou na cidade.

“Tenho emendado um trabalho após o outro e fico sem tempo de viajar. Existe um afeto enorme pela cidade, por todos que ficaram e que estão guardados no coração”, conta o ator.