Ator Matheus Nachtergaele participa de conferência de cinema no Fica 2024

O ator, diretor e autor brasileiro Matheus Nachtergaele estará presente na 25ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que acontece na Cidade de Goiás entre os dias 11 e 16 de junho. O intérprete participará da conferência de cinema “Antonio Candido”: Brasil Narrado, Narrações do Brasil”, no sábado, (15), às 10h30, no Cine Teatro São Joaquim.

Nachtergaele estará acompanhado ainda de Eduardo Escorel, cineasta e diretor do filme “Antonio Candido, Anotações Finais”, que compõe a mostra especial de filmes do festival, e para o qual o ator fez a narração.

A conferência de cinema é uma das atividades que compõem a programação do festival. Aberta ao público e sem necessidade de pré-inscrição, diretores e atores falam sobre a produção do filme, processos criativos de suas obras e de cinema em geral. Os participantes podem interagir fazendo perguntas e comentários.

Na edição anterior, o filme “A Flor do Buriti”, longa do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, foi premiado no renomado Festival de Cinema de Cannes e lançado no Fica. Também, no ano passado, a conferência contou com a participação de Aílton Krenak e com a exibição do filme “Adeus, Capitão”, do diretor Vincent Carelli.