Ator Sandro Pedroso abre lanchonete em Goiás, mas inauguração é um fracasso e viraliza

O ator Sandro Pedroso, de 40 anos, abriu um Pit Dog, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, e viralizou na internet ao mostrar que ninguém apareceu na inauguração. Pedroso publicou um desabafo nas redes sociais e recebeu apoio de amigos e famosos.

“Juntei todo o dinheiro que eu tinha. Estou desanimado hoje, mas não perco a fé”, escreveu ele.

A publicação foi feita na noite desta segunda-feira (11) nas redes sociais oficiais do ator e da Piá! Lanches. No vídeo, Sandro aparece sentado em uma mesa na porta, junto com um amigo, e coloca a mão no rosto.

Na legenda, ele conta que contou com a ajuda de amigos para abrir o estabelecimento: “Mas acabou que não veio nenhum cliente na inauguração”, desabafou.

Nos comentários, Pedro foi consolado por colegas de profissão, como por exemplo, os atores Daniel Erthal, Rodrigo Phavanello, Nando Rodrigues e Douglas Sampaio. “Vai dar certo meu amigo!”, escreveu Gil Coelho. Fãs e amigos também lamentaram e desejaram sucesso.



Carreira

Sandro, que namorou a atriz Susana Vieira, estreou na TV em "Laços de Sangue", em 2010, uma telenovela portuguesa. Depois atuou em "Fina Estampa" em 2011, da TV Globo, nas novelas "Pecado Mortal" em 2014 e "Gênesis" em 2021, da TV Record, e participou do reality "A Fazenda", em 2018.