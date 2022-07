Atriz da Globo fala sobre poder de sedução de João Guilherme, filho de Leonardo

A lista de famosas encantadas com o poder de sedução de João Guilherme, 20, só cresce. Valentina Bandeira, 28, que interpretou recentemente a personagem Cora na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (Globo), assumiu ter ficado surpresa com charme do filho mais novo do cantor Leonardo.

João, que também é ator, já se envolveu com Larissa Manoela, Jade Picon, Bianca Andrade, Duda Reis, Luísa Sonza, Gkay e Yasmin Brunet. "Ele seduz uma planta. É surreal. O olhar dele é conquistador. Ele é tudo isso. Ele não está de bobeira mesmo", reconheceu a atriz.

Em entrevista ao podcast Donos da Razão, Valentina contou que encontrou com João Guilherme na festa de aniversário de Luísa Sonza, em um hotel em São Paulo, no último dia 18 de junho. A atriz assumiu que ficou com algumas pessoas, mas não disse se uma delas teria sido João Guilherme. "Um monte de moleque gato, mas não vou falar porque não estou de bobeira", entregou Valentina.

A festa rendeu tanto que, ao final, ainda rolou uma after party na casa da Luísa Sonza, da qual Valentina diz só lembrar de flashes. "Eu sabia que eu ia ficar louca. Eu estava eufórica!. Não lembro muitas coisas e só tenho alguns flashes", confessou a atriz.