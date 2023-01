Atriz de Dona Florinda diz que Globo tentou comprar 'Chaves' por U$10 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Florinda Meza, atriz de Dona Florinda em "Chaves", disse que a Globo tentou comprar os direitos sobre o texto original do seriado por U$10 mi em 1996. A atriz contou a história em para a jornalista Adela Micha, do programa mexicano La Saga. A proposta, que Florinda avaliou como "irrecusável", foi recusada.

Segundo a atriz, a Globo tentou negociar com o próprio Roberto Gómez Bolaños, criador da série que também deu vida ao protagonista. Na época, "Chaves" fazia sucesso no SBT, incomodando a rival --que, no entanto, considerava a qualidade da produção baixa e queria criar sua própria versão do programa.

"Eles sabiam que em 2000 os direitos venceriam e vieram falar com Roberto e ofereceram US$ 10 milhões por 10 anos. Em 1996, era um valor muito alto", disse Florinda. "Roberto não quis. Eles não queriam o material, queriam somente os direitos literários para fazer novos programas."

Florinda conta que Bolãnos optou por se manter fiel à Televisa, emissora que exibia o programa no México. Quatro anos após a oferta, o canal renovou "Chaves" por mais 20 anos por U$5 milhões, ou seja, o dobro do tempo por metade do dinheiro.

Confira a entrevista na íntegra: