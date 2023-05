Atriz Isabelle Drummond deixa a Globo após 23 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Isabelle Drummond, 29, não é mais funcionária da Globo. Depois de 23 anos, ela foi informada sobre a decisão da emissora de não renovar o seu contrato fixo, que termina no próximo mês. A atriz, que chegou na casa fazendo a sua estreia em "Laços de Família" (2000), poderá voltar com vínculo por obra, como tem sido feito com muitos atores que deixaram também a empresa.

Intérprete da boneca Emília do "Sítio do Picapau Amarelo" de 2001 a 2006, Isabelle estava sem atuar na Globo desde 2019, quando fez parte do elenco da novela "Verão 90". Ela estava sendo cotada para atuar na série "O Selvagem da Ópera", que acabou cancelada antes mesmo da estreia prevista para este ano.

A atriz ainda não se pronunciou oficialmente sobre a notícia do fim do contrato, revelada pela colunista Patrícia Kogut. A reportagem procurou a emissora e não obteve resposta que assunto. Isabelle deve agora se dedicar a projetos no streaming.

Isabelle Drummond participou de outras produções na Globo como "A Favorita", "Os Maias", "Sangue Bom", "Caras & Bocas", "Eterna Magia", "Sete Vidas", "Cheias de Charme", "A Lei do Amor" e "Novo Mundo".