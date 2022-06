Atriz Marilu Bueno morre aos 82 anos no Rio

A atriz Marilu Bueno morreu na tarde desta quarta-feira (22) aos 82 anos, confirmou a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) do Rio de Janeiro. A artista foi internada em maio e seu estado se agravou durante a última semana.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto lamenta informar que a paciente Maria Luiza Bueno, conhecida como Marilu Bueno, faleceu na tarde desta quarta-feira, 22 de junho. Ela estava internada na unidade desde o final de maio e vinha recebendo todos os cuidados indicados para o quadro", diz comunicado enviado à reportagem.

A atriz permaneceu sedada e usou um respirador na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital localizado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Não foram divulgados detalhes sobre o motivo da internação.

"Detalhes sobre o caso são restritos aos familiares", informou a SMS em contato com o UOL no último domingo (19), dia em que foi confirmado que a atriz enfrentava um quadro grave.

A atriz foi internada em estado grave no mesmo local em 2016. Ela passou por tratamento no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital após ser resgatada por bombeiros em sua casa no bairro de Copacabana.

Marilu Bueno iniciou a carreira de atriz na década de 1960. Ela estreou no cinema com o filme "O Cupim", dirigido por Carlos Manga. A primeira novela veio apenas em 1972, com "O Bofe", da TV Globo.

Ela também ganhou destaque em "Alto Astral" (2014), "Kubanakan" (2003), "Êta Mundo Bom!" (2016), "Sítio do Picapau Amarelo" (2007), e "Guerra dos Sexos", nas duas versões da trama (1983 e 2012).

O trabalho mais recente de Marilu na TV Globo foi em "Salve-se Quem Puder" (2020), novela em que interpretou a personagem Dulce. A artista não se casou e nem teve filhos.