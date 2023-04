Atriz que interpreta Dona Florinda em 'Chaves' virá ao Brasil para um festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz que interpretou Dona Florinda no seriado "Chaves" vem para o Brasil no dia 22 deste mês para participar do Festival da Boa Vizinhança.

Florinda Meza contou ao jornalista Rodrigo Ceribelli, do portal Ana Maria, que está muito nervosa para o encontro com seus fãs, dado que é a primeira vez que participa de um evento do tipo. Ela também se disse contente por apoiar o festival.

Ela definiu os fãs brasileiros como muito afetivos e apaixonados. "O número de gerações que atingimos é surpreendente e estou agradecida", ela disse.

O festival acontece em São Paulo e terá exibições dos melhores momentos da série, encontro com os dubladores oficiais de personagens do "Chaves", uma banda que vai tocar hits da série e concurso de cosplay com premiações entregues pela dona Florinda.