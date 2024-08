Atriz Tereza Seiblitz se apresenta no Teatro Sesc Centro, nesta quinta-feira (8)

Nesta quinta-feira (8), acontece o espetáculo "Carangueja", com a atriz carioca, Tereza Seiblitz, às 19 horas, no Teatro Sesc Centro, em Goiânia. Os ingressos estão disponíveis no Sympla com valores a partir de R$11.

A peça fala da força criadora do planeta Terra. O manguezal, formação vegetal de grande biodiversidade situada na transição entre os ambientes terrestre, fluvial e marinho, é a imagem escolhida pelas artistas para falar do que está em permanente transformação.

Com texto, idealização e atuação de Tereza Seiblitz, direção da atriz e da piauiense Fernanda Silva, o espetáculo apresenta uma mulher, que não sabemos de onde vem ou a que tempo pertence, ela é atravessada por múltiplas vozes que ouvimos, como se estivéssemos dentro de sua cabeça. As vozes falam de diferentes formas, por meio do corpo da mulher e vão desenhando pistas do que está acontecendo. A classificação indicativa para o público é de 12 anos.

Em tempos de catástrofes ambientais e crises políticas e econômicas, tornou-se urgente para a atriz e autora falar da importância da preservação deste bioma, bem como de todas as outras formas de vida, hoje ameaçadas pelo comportamento humano. Carangueja fala da necessidade tomar para si a responsabilidade pela preservação e defesa deste bioma e a sua relação direta com a qualidade de vida sobre a Terra.

A experiência de Tereza Seiblitz com este bioma se deu pela primeira vez em 1993, durante as gravações da novela “Renascer”, da TV Globo, quando interpretou a icônica Joaninha, despertando na atriz e autora o desejo de compartilhar sua percepção de que o manguezal seria uma espécie de útero do mundo, um lugar onde a vida está em vertiginoso movimento de criação.

Serviço:

Espetáculo Carangueja

Data: 8/8/24

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc Centro - Rua 15 - Setor Central - Goiânia (GO)

Classificação: 12 anos

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-carangueja/2564392?referrer=www.sescgo.com.br