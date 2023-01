Avatar 2 supera Vingadores e se torna quinta maior bilheteria do cinema

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A receptividade de Avatar: O Caminho da Água junto ao grande público segue surpreendendo mesmo aos mais otimistas. Em cartaz desde dezembro, o longa de James Cameron já arrecadou um total de US$ 2,05 bilhões mundialmente.

Com isso, tornou-se a quinta maior bilheteria da história do cinema internacional, atrás apenas de Star Wars: O Despertar da Força (2015 - 2,069 bilhões), Titanic (1997 - US$ 2,2 bilhões), Vingadores: Ultimato (2019 - 2,8 bilhões) e de sua própria entrega original, Avatar (2009), que chegou a faturar US$ 2,8 bilhões.

Até então, a quinta colocação do ranking de maiores rendas de Hollywood marca pertencia a Vingadores: Guerra Infinita (2018), cuja arrecadação ao redor do planeta totalizou US$ 2,048 bilhões. Agora, o filme vai para a sexta posição do pódio.

Tamanho sucesso já garantiu novas sequências para a franquia Avatar. O terceiro longa da saga tem estreia prevista dezembro de 2024. Avatar 4 e Avatar 5 também estão nos planos de James Cameron, para lançamento entre 2026 e 2028.