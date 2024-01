Bailarina goiana pede ajuda para conseguir entrar em companhia internacional

A bailarina goiana Alice Campelo, de 21 anos, pede ajuda para realizar o sonho de entrar em uma companhia internacional de dança. Alice, que começou a dançar aos 11 anos, conta que ganhou as passagens para a Europa, onde acontecerão as audições das companhias, mas ainda precisa de recursos para arcar com os custos da estadia durante a viagem.

“Ganhei as passagens e tenho até o dia 16 para arrecadar todos os recursos que eu conseguir, para que eu possa fazer todas as audições, tanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, onde está a companhia dos meus sonhos. Ao todo, serão 79 dias de viagem”, contou.

Alice também explica como funcionam as seleções das quais vai participar nos próximos meses. “Vou participar das seleções, que acontecem, geralmente, por meio de uma aula. Ali somos avaliados e se a companhia gosta do que é mostrado, o bailarino é contratado. Estou indo em busca desse contrato, que é meu sonho, para poder ingressar no balé lá fora”, contou.

Sobre a viagem, Alice detalha que está bastante ansiosa. “Eu me vejo lá. Esperei muito tempo por esse momento, só Deus sabe tudo o que eu passei para chegar até aqui”, completou.

Trajetória

Alice relembra que começou a dançar aos 11 anos. Aos 17, se formou bailarina pelo Brasileu França, momento em que passou a integrar a Companhia Jovem da instituição, na qual segue até hoje. Ela também passou a integrar a Quasar Cia de Dança em 2023.

Quem quiser ajudar Alice a realizar o sonho dela, pode contribuir com qualquer valor para o pix (62) 98565-4773.