Baile do Donato acontece no dia 15 de novembro com muito eletrofunk em Goiânia

Goiânia, conhecida por seu amor ao sertanejo, se prepara para ser tomada pela energia do eletrofunk no dia 15 de novembro de 2024. O Baile do Donato vai transformar a Atlanta Music Hall em palco de uma das festas mais esperadas do ano, em um evento que acontece a partir das 16h, prometendo uma mistura eletrizante de ritmos com a presença de grandes nomes da música eletrônica, funk e eletrofunk.

Entre as principais atrações estão MC Jacaré, DJ Breno Paixão, Donato no Relato, Kryscow, Infect Drop, Marcelix, MC Dreen e a animação garantida pela Deboche. A festa terá um formato inovador, mesclando elementos de música eletrônica, trap e funk, com apresentações marcantes. Por isso, desde o primeiro semestre, a organização, liderada por Donato no Relato e sua equipe da produtora CausART, tem realizado diversas ações de interação com o público.

Donato, idealizador do evento, eleva sua já tradicional festa de aniversário a outro patamar, reunindo amigos e artistas para celebrar a vida. Para 2024, quando completa 32 anos, ele está preparando o melhor show de sua carreira. Com mais de 12 singles lançados e 200 mil streams no Spotify apenas em 2024, o rapper goiano promete uma performance “épica”.

Segue o baile

Além das atrações musicais, o evento oferece experiências exclusivas em áreas VIP e camarotes. O Lounge Camarote Premium garante uma visão privilegiada do palco, bebidas inclusas e atendimento personalizado. Já o Lounge Frente do Palco e a Área VIP oferecem conforto e sofisticação, com acesso exclusivo ao estacionamento e serviços especiais como salão de beleza e área de descanso.

O Baile do Donato também se preocupa com a segurança dos participantes. O estacionamento próprio da Atlanta Music Hall contará com vigilância 24 horas e equipe de segurança treinada, oferecendo tranquilidade aos frequentadores.

Menores de 18 anos, a partir de 16, podem participar, desde que acompanhados por responsável legal: pai, mãe, tutor, curador ou guardião, ascendente (avós ou bisavós), colateral maior até o terceiro grau (irmãos e tios), ou ainda por pessoa maior mediante apresentação de autorização de um dos responsáveis legais, com firma reconhecida em cartório. O evento contará com uma equipe treinada e rigorosa que irá averiguar todos os documentos, além de contar com o suporte do Juizado da Infância.

Line-up de Peso

O evento contará com grandes nomes do eletrofunk e da música eletrônica:

MC Jacaré: um dos maiores nomes do funk nacional.

DJ Breno Paixão: conhecido por misturar trap, funk e house, criando sets eletrizantes.

Donato no Relato: protagonista do evento e responsável por elevar a cena musical goiana.

DJ Kryscow: uma das DJs mais aguardadas, famosa por sua habilidade em fundir estilos.

Infect Drop e Marcelix: garantem performances que vão do house ao techno, incendiando a pista de dança.

MC Dreen: referência no cenário musical com shows enérgicos.

Experiências Exclusivas O Baile do Donato oferece três áreas distintas

Pista: Para quem prefere estar no coração da festa. A pista oferece uma atmosfera vibrante com surpresas exclusivas.

Valor do ingresso 2º lote: R$ 70,00

Área VIP: Área privilegiada com salão de beleza, maquiadoras, massagistas e outras surpresas para uma experiência ainda mais especial.

Valor do ingresso 2º lote: R$ 100,00

Camarote Premium (2º andar): Para quem busca sofisticação, o camarote oferece vista privilegiada, bar exclusivo, acesso a todas as áreas e os benefícios da área VIP. Valor do ingresso 2º lote: R$ 150,00

Ingressos e Venda de Lounges

Ingressos à venda no - Uticket ou na Ótica França (Rua 4, Loja 1 - St. Central, Goiânia).



Para mais informações sobre lounges, acesse: https://linktr.ee/bailedodonato

Serviço: Baile do Donato

Data: 15 de novembro de 2024

Local: Atlanta Music Hall

Horário: A partir das 16h

Mais informações: @bailedodonato