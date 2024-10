Balé que será apresentado nos palcos da Disney estreia no Araguaia Shopping

O Araguaia Shopping preparou uma surpresa mágica para o Dia das Crianças, que promete encantar tanto os pequenos quanto os adultos. Sábado, 12 de outubro, às 10 horas, o shopping receberá, em seu espaço de convivência, a estreia exclusiva da nova apresentação de balé do grupo Sexta Art Centro de Dança, composto por 12 talentosas bailarinas com idades de 9 a 30 anos.



Essa será a primeira apresentação pública da coreografia que, no final deste mês, será levada para os palcos da Disney, nos Estados Unidos, tornando o evento uma experiência verdadeiramente única para o público do Araguaia Shopping.



Magical Dancing

O grupo Sexta Art Centro de Dança está se preparando para participar do Magical Dancing, um programa especial promovido pela Disney que reúne escolas de dança de todo o mundo.



No dia 30 de outubro, as bailarinas terão a honra de apresentar sua coreografia em um dos palcos dos parques da Disney. Mas, antes disso, o público do Araguaia Shopping terá a oportunidade de viver essa experiência mágica em primeira mão.



“A apresentação tem oito minutos e foi construída como uma celebração de toda nossa trajetória artística, incluindo músicas que marcaram nossos espetáculos anteriores, como ‘Let It Go’, de Frozen, e trechos dos espetáculos dos Descendentes, que homenageiam os vilões da Disney”, comenta Laura Leão, uma das integrantes do Sexta Art Centro de Dança.



A coreografia combina a magia da Disney com momentos emocionantes dos espetáculos já apresentados pelo grupo, sendo um verdadeiro tributo à história da companhia. "A apresentação no Dia das Crianças será uma forma única de compartilhar nossa jornada com o público de Goiânia antes de seguirmos para a Disney. Queremos que todos sintam a magia, o esforço e a paixão que nos acompanharam durante cada etapa de nossa preparação", acrescenta Laura.



Serviço: Estreia da coreografia do Sexta Art Centro de Dança

Quando: 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças

Horário: 10h

Local: Espaço de convivência do Araguaia Shopping

Descrição: Performance inédita de 8 minutos, a mesma que será apresentada nos palcos da Disney