Band diz que saída de Faustão foi em comum acordo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Band se pronunciou sobre a saída de Faustão da emissora após o apresentador deixar o canal, depois de uma parceria que durou um ano e cinco meses. Ele ainda permanece no programa diário até 31 de maio e vai gravar as novas edições para cumprir compromissos comerciais já fechados.

"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informou a empresa em nota enviada à reportagem por email.

O canal ainda afirmou que o apresentador comandou com competência e profissionalismo a sua passagem, o que resultou em 350 edições. Após o fim do mês, quem comandará o quadro será o filho do jornalista, João Guilherme, e Anne Lottermann, que deixou a Globo em 2021 para aceitar a proposta de trocar de canal.