Banda goiana feminina de forró lança 1º EP: 'Zabumba de Chita'

Reconhecido como patrimônio cultural nacional o forró faz a alegria de diversos eventos de norte a sul do Brasil. O ritmo é o carro chefe da banda goiana Zabumba de Chita, que lança seu primeiro álbum autoral, autointitulado, neste sábado (18), nas principais plataformas digitais.

Formado apenas por artistas mulheres o grupo promete levar energia ao público com o novo trabalho, que transita pelo samba, coco, xote e baião. As letras das cações falam do universo e empoderamento feminino.

Participações especiais

Isabella Rovo, Juliana Bernardes, Larissa de Paula e Daniela Frisson integram a banda. Para somar ao time das forrozeiras, o álbum de estreia, conta com a participação especial da cantora e produtora artística paulistana Janayna Pereira (Forró de Dama), que dirige trabalho.

A artista foi até a cidade de Pirenópolis, onde nasceu a banda Zabumba de Chita, para uma imersão coletiva na obra.

“Quando eu ouvi as versões ‘demo’, pensei em alguns arranjos e juntas criamos este resultado... Dirigir as meninas do Zabumba de Chita foi uma curtição, porque elas são leves, divertidas, abertas a todas as ideias, também me apresentaram ideias delas e foi muito interessante. Acho que fizemos um trabalho muito bonito com nossas experiências”, descreve Janayna.

Participaram também das gravações, com composições próprias, as artistas Amanda Ricoldi e Aurivone Ferreira. Já a captação e mixagem foi feita por Ricardo de Pina, da Baru Records.

O álbum terá um show de lançamento especial na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego) no dia 27 de maio, de forma gratuita. Mais informações e novidades podem ser obtidas pelas redes sociais do grupo no Instagram @zabumbadechita.