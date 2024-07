Banda Rastapé faz show em arraiá de shopping neste final de semana

Entre esta sexta-feira e domingo o estacionamento externo do Buriti Shopping se transformará em um verdadeiro arraial, com atividades para toda a família com entrada é franca. O “Arraiá do Buriti” promete agitar e quem passar pelo local, com muitas brincadeiras típicas, área kids equipada com brinquedos infláveis, barraquinhas de jogos e muita diversão para todas as idades.



Este ano, o evento traz atrações musicais que vão fazer todo mundo dançar. Nesta sexta (12), a cantora goiana de samba Grace Carvalho subirá ao palco, prometendo um show repleto de energia e carisma, trazendo para a festa um repertório inspirado nas mais famosas rodas de samba e nos tradicionais sambas de partido alto.

No sábado (13), quem tiver uma sapatilha, seja nova ou velha, poderá usá-la no show do famoso grupo de forró Rastapé, para deixar marcado na memória cada passo durante a dança na parte externa do shopping.



Já no domingo (14), a festa continua com o grupo goiano de forró Zabumba Beach, conhecido por suas apresentações interativas e envolventes. No repertório, o melhor do xote, xaxado e arrasta-pé dos anos 80 e 90, com uma pegada leve, inovadora e pop. Todos os shows acontecerão às 21h.



Quadrilhas

Além das gostosuras e das músicas boas, o “Arraiá do Buriti” vai contar com a arte e a magia das danças de quadrilhas juninas, trazidas pelos grupos Jiripocas, no dia 12; Aconchego e Balance do Cerrado, no dia 13; e fechando a programação no domingo (14), o grupo Mandacaru. O evento vai das 18h às 0h.



Comilanças

Quem for terá a sua disposição variados e deliciosos quitutes como espetinhos, hot dog, pastel, pizza, hambúrguer, batata frita, pamonhas, milho, canjica, caldos, açaí, algodão doce, crepe, sorvete de máquina, doces juninos, arroz carreteiro, galinhada, pipoca, água, suco e refrigerantes. Um cardápio diferenciado de gostosuras para ninguém colocar defeito, com pratos a partir de R$10.