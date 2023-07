Barbie’, com Margot Robbie, tem pré-estreia hoje nos cinemas

O rosa tomou conta. Não se fala em outra coisa nas redes sociais. E a responsável por essa onda é a boneca mais famosa do planeta, que após 64 anos, finalmente, ganha a primeira versão com atores. Dirigido por Greta Gerwig, indicada ao Oscar por "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres", e com roteiro de Noah Baumbach, "Barbie" tem pré-estreia hoje nos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O filme, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, também dará origem a um disco de hits assinados por grandes estrelas, como Dua Lipa, que integra o elenco. O Barbie The Album conta com 17 músicas e será lançado um dia após o lançamento oficial do filme..

Trama

No mundo mágico das Barbies, a Barbieland, todas as versões vivem em harmonia. Contudo, uma das bonecas (Margot Robbie) começa a perceber que não se encaixa nesse cenário e passa por uma crise existencial ao perceber que não é perfeita. Na companhia de Ken, o seu fiel escudeiro, Barbie decide descobrir a verdade.