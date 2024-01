Barman de Goiânia impressiona com semelhança com astro de 'Diário' de Vampiros'

Um barman de Goiânia está chamando atenção pela semelhança com o ator Ian Somerhalder, conhecido pelo trabalho na série 'The Vampire Diaries' ('Diários de um Vampiro', no Brasil). Nas redes sociais, vídeos mostrando a semelhança entre Reymond Delmondes, de 21 anos, e o ator passam de 550 mil visualizações.

"As pessoas sempre falaram que eu era parecido, porque sempre tive essa expressão mais forte. Hoje algumas pessoas me param, pedem fotos, falam comigo", contou Reymond.

"Há quatro anos minha irmã me obrigou a assistir a série [The Vampire Diaries], porque disse que ele era minha cara. Não só a aparência, mas o jeito também", explicou.

Reconhecimento

Nas redes sociais, o próprio ator Ian Somerhalder interagiu e compartilhou a foto de Reymond, destacando a semelhança entre os dois: "Caramba pessoal, olhem isso. É Damon", escreveu o ator, comparando Reymond com seu personagem na série 'Diários de um vampiro', Damon Salvatore.

Nascido em Pernambuco, Reymond mora na capital goiana há dois anos, onde trabalha como barman e corretor imobiliário.