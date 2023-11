Baterista do Red Hot Chilli Peppers é visto em show de Jorge e Mateus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os integrantes da banda Red Hot Chilli Peppers, de passagem pelo Brasil em turnê, estão aproveitando o país. Chad Smith, baterista do grupo de rock, foi visto em um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, na noite de quarta-feira (8).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o músico balança animado a cabeça ao ritmo da canção "Todo seu".

Nos bastidores, ele ainda conheceu a dupla sertaneja no camarim, que agradeceu a presença. "Foi irado trocar ideia com o Chad Smith essa noite. Músico de alma. Máximo respeito", escreveram os cantores no perfil oficial do Instagram.

Na última semana, quando estavam programadas apresentações no Rio de Janeiro, Chad tocou a música "Será", do Legião Urbana em um bar de Ipanema. E o vocalista Anthony Kiedis caminhou pela praia de Ipanema.