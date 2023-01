BBB 23: Bruna e Gabriel trocam carinhos na piscina

Nesta quarta-feira (18), enquanto aproveitavam a tarde de sol e piscina com outros brothers, Bruna Griphao e Gabriel protagonizaram um momento fofo. A dupla trocou carícias e agitou a web, que já havia “shippado” o casal desde o início desta edição.

Foi Bruna quem começou com a troca de carinhos. A atriz passou a mão no cabelo do modelo e também massageou as costas do brother. Gabriel, por sua vez, acaricia a perna de Bruna. A cena levou o nome dos dois participantes aos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta.

