'BBB-23': Entenda como será a formação do paredão quádruplo

Pela primeira vez, o BBB 23 terá um paredão quádruplo, que será formado no próximo domingo (12). O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (9) pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Líder da semana, Gustavo atendeu o Big Fone e foi indicado direto ao paredão. A ligação orientou que ele indicasse outra pessoa para enfrentar a berlinda com ele, sendo Bruno o escolhido. Após vencer a Prova do Líder da semana, conseguiu escapar da possibilidade de eliminação.

O Paredão será formado pelo confinado indicado pelo Líder, pelo brother selecionado por quem adquirir o Poder Curinga e pelos dois jogadores que perderem a Prova Bate-Volta da noite.

Jogam a Prova Bate-Volta os dois participantes mais votados pela casa e Bruno, indicado por Gustavo. De acordo com a regra, caso Bruno ou Gustavo vencessem a prova do líder, estariam fora do paredão e o segundo mais votado pela casa também seria escolhido para a berlinda.