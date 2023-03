BBB 23: Fred desiste da Casa do Reencontro e revela que chegou no seu limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser eliminado com 50,23% dos votos, Fred se juntou aos outros eliminados na Casa do Reencontro do BBB 23 (Globo). O youtuber ficou completamente surpreso e sem entender o que estava acontecendo. Mas quando Tadeu Schmidt apareceu e explicou a dinâmica, o jornalista disse que não gostaria de continuar no jogo.

Ainda anestesiado com o Paredão e com o reencontro com os outros eliminados, ele revelou: "Eu quero desistir. Tudo o que eu tinha para mostrar... Eu mostrei. Prefiro ter essa lembrança do Big Brother. Vou amar acompanhar essa dinâmica na minha casa, mas na minha casa, com a minha família (...) Cheguei no meu limite."