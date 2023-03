BBB 23: Polícia Civil do Rio instaura inquérito para investigar MC Guimê e Cara de Sapato

Os supostos assédios de MC Guimê e Cara de Sapato, dentro do BBB 23, serão investigados de forma oficial. Na noite desta quinta-feira (16), a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que um inquérito foi instaurado para investigar as importunações causadas a Dania Mendez, participante mexicana do programa.

"A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos", confirmou a Polícia Civil do Rio, em nota oficial, enviada à reportagem.

Conforme o jornal O Globo, as imagens do programa estão sendo analisadas pela equipe liderada por Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

Na web, o dia foi aquecido após os ocorridos na Festa do Líder, na noite desta quarta-feira (15). Os internautas pedem a expulsão dos dois jogadores após terem avançado em Dania, que entrou no reality vinda do La Casa dos Famosos, em um intercâmbio do BBB 23 com sua versão mexicana.