O biomédico sergipano Ricardo “Alface” foi eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB 23) nesta quinta-feira (20), com 68,86 % dos votos. Larissa foi a menos votada com 31,14%. O brother é o penúltimo eliminado do programa.

Paredão

A líder Bruna indicou Ricardo Alface para o paredão.Larissa foi a mais votada pela casa, com um total de 3 votos.

Confira a votação abaixo:

Ricardo votou em Larissa

Larissa votou em Aline

Amanda votou em Larissa

Aline votou em Larissa