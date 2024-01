'BBB-24': 1º Paredão é formado por Maycon, Brunet e Giovanna; saiba como votar

Ligado o “modo turbo”, o "Big Brother Brasil 24" começou na segunda-feira (8) com 26 participantes. Porém, em menos de uma semana, será conhecido o primeiro eliminado do reality show da Globo. Após a formação da berlinda na terça-feira (9), já no segundo dia, a primeira eliminação será hoje.

Maycon, Giovana e Yasmin Brunet foram os escolhidos para disputar a permanência na casa. Yasmin recebeu cinco votos, Giovana recebeu sete, e Maycon foi indicado pela líder Deniziane. A votação foi aberta.

Como votar

Desta vez, a votação é para deixar o participante no jogo. A pessoa que receber mais votos continua. Para votar, basta acessar o site do Gshow e buscar pelo destaque da enquete do Paredão. É possível escolher entre o entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser).