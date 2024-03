'BBB-24': Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet estão no 12º Paredão

O 12º Paredão do 'BBB-24' (TV Globo) está formado entre: Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet. A votação está aberta pelo site do GShow.

Lucas Buda, vencedor da Prova do Anjo, imunizou Leidy Elin. No entanto, o brother não ganhou a imunidade, já que tirou como consequência da Prova do Líder um lugar direto no Paredão.

“Admiro a luta, a personalidade, a força. Sempre lutou pela vida.”, disse Buda sobre Leidy.

O brother também arrematou o Poder Curinga da semana, chamado Poder Absurdo. Ele pôde salvar uma das sisters que estavam na mira da líder Beatriz, e escolheu Pitel.

Já Beatriz, a Líder indicou Yasmin Brunet para a berlinda. A vendedora explicou sua indicação afirmando que a decisão foi feita após aos últimos posicionamentos da sister na casa. “Eu não esperava isso dela. Antes eu era próxima dela”, disse.