‘BBB’ começa no modo turbo; saiba tudo

O Big Brother Brasil 24 começou com o modo “fogo no parquinho” ativado. O reality show da Globo mal começou e já teve prova do líder de resistência com quase 20 horas de duração, formação de paredão triplo e a primeira eliminação da casa será logo na quinta-feira (11).

O primeiro dia de programa também revelou os oito novos confinados, fechando o elenco em 26 participantes, divididos em três grupos: camarote, pipoca e puxadinho. Um recorde na história da atração, que começou em 2002 com apenas 12 candidatos ao prêmio final, na época de R$ 500 mil – o campeão em 2024 pode ganhar R$ 3 milhões dependendo dos rumos do jogo.

Além de mais habitantes na casa, essa edição já vai ficar marcada pela hospedagem mais curta de um participante na trajetória do BBB. Nos realities passados, o primeiro eliminado ficava pelo menos uma semana em confinamento.

Na estreia do programa, o público foi surpreendido com a dinâmica dos primeiros dias da atração com prova do líder na segunda-feira (8), formação de paredão na terça (9) e eliminação na quinta (11). Provavelmente, uma nova liderança será formada em seguida. A estratégia da Globo é que esse elenco respire o jogo e todas suas reviravoltas 24 horas por dia.

Mineira, que nasceu em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais, mas mora em Belo Horizonte, a fisioterapeuta Deniziane venceu a primeira prova do líder depois de quase 20 anos de disputa com o estudante de Engenharia Agrícola Matteus.

MAIS OITO

Na estreia do BBB, oito novos participantes entraram no jogo, numa dinâmica também inédita na história do programa. Pela primeira vez, os confinados, divididos em três grupos, escolheram um homem e uma mulher para fazer parte da competição. As selecionadas foram a doceira Raquele, de Aracruz (ES), a advogada de Contagem (MG) Thalyta e a nutricionista Giovanna (MG). Completaram o elenco o motoboy Juninho (RJ) e os professores Lucas Henrique (RJ) e Michel (MG). Vale lembrar que o motorista de aplicativo Davi (BA) e a dançarina Isabelle (AM) foram os mais votados pelo público.

POLÊMICA

Apesar do pouco tempo de visibilidade, caso seja indicado ao paredão, o cozinheiro escolar Maycon, integrante do grupo pipoca, é um forte candidato a ser o primeiro eliminado. Ele se tornou alvo durante a prova do líder quando precisou escolher uma pessoa para percorrer com ele, num tempo limitado, o pequeno circuito com obstáculos e lama que fazia parte do cenário da disputa. Ele chamou o atleta paralímpico Vinícius. Na ocasião, teceu uma série de comentários controversos com o brother e nas redes sociais foi apontado como grande vilão e acusado por capacitismo.