Além do BBB 23, relembre celebridades que já tiveram relações abusivas

As características de uma relação abusiva entre Bruna Griphao e Gabriel Tavares no BBB 23 viraram assunto e tema de reflexão nas redes sociais e também fora delas. A má notícia é que o comportamento agressivo visto no reality está longe de ser fato isolado, sobretudo no universo das celebridades. Muitas famosas já revelaram que sofreram anos com relacionamentos tóxicos dentro de casa, e a Folha de S.Paulo relembra alguns casos.

Um dos que ficaram mais marcados foi o da modelo Luiza Brunet, que denunciou sofrer com violência doméstica do então marido, o empresário Lírio Parisotto. Ele chegou a ser condenado pela Justiça de São Paulo por agredi-la verbal e fisicamente em 2016.

Luciana Gimenez contou ter vivido uma relação tóxica por anos e também aconselhou suas seguidoras a denunciar. "Todo mundo olha para mim e acha que a minha vida é perfeita e não é assim. Eu já tive um relacionamento abusivo durante anos. Se eu puder dar um conselho para vocês, primeiro: Saiba que está sofrendo abuso e entenda isso na nossa cabeça e em nosso contexto", disse na ocasião.

A atriz Mariana Xavier também contou que entre os 28 e 29 anos se viu imersa numa relação muito agressiva. Durante seu podcast, afirmou que o rapaz com quem estava casada costumava acabar com a sua autoestima e que ela só percebeu o quão ofensivas eram as palavras do então parceiro quando alertada por uma terapeuta.

"Eu saí tão machucada emocionalmente que foi difícil acreditar que aquela dor iria passar, que um dia eu seria capaz de amar e de ser amada de novo."