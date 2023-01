'BBB-23': Saiba o que Fred Nicácio já contou aos brothers após Quarto Secreto

Depois de voltar à casa do BBB na noite desta quinta-feira (26), Fred Nicácio prometeu movimentar o jogo. O brother, que teve a preferência do público, já compartilhou informações com alguns confinados.

No quarto Fundo do Mar, o médico disse à Sarah, Marvvila e Gustavo, que está com “sangue nos olhos”, destacando que, se ele e o seu grupo não reagirem, serão dizimados pelos integrantes do Quarto Deserto.

O médico também afirmou que a opção de voto do líde, Antônio Cara de Sapato, é alguém do grupo dele e que, se ele não estivesse imune após retornar do Quarto Secreto, iria mais uma vez ao Paredão. “A minha volta para cá bagunçou geral e eu vou bagunçar essa casa”, garantiu o brother.

Conselho

Fred Nicácio também conversou com Gabriel Santana e aconselhou que o brother se posicione, caso queira seguir na casa. “Você se posiciona, cara. Você é o próximo da lista. Larga de ser mané, velho, eles estão maldosos”, frisou.

Em outro momento, o médico alertou que o líder, Antônio Cara de Sapato e Amanda, que está imune, só pensam neles mesmos. “Amanda e Sapato estão fechados entre eles, não estão fechados com o grupo”, afirmou o brother.

Festa das líderes

Em um bate papo na sala, Fred Nicácio deu a entender que participou da festa das líderes Larissa e Bruna, na última quarta-feira (25). Ele afirmou que estava fantasiado de Dummy, o que não aconteceu. Quando os brothers duvidaram que o fato fosse verdade, o médico deixou a dúvida no ar. “Será? Fica no ar”, disse.