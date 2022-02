Big Fone toca na sexta com indicação ao paredão, diz Boninho

O Big Fone tão sonhado por alguns participantes vai finalmente tocar pela primeira vez, nesta sexta (18), e quem atender vai ter que indicar uma pessoa ao paredão. Boninho, 60, diretor do Big Brother Brasil (Globo), anunciou o Big Fone nas redes sociais, mas sem dar mais detalhes.

"Diretor não sabe nada, até porque a gente lembrou agora que tem uma mega festa Americanas. Sexta-feira Big Fone ao vivo. Bota uma roupinha bonita, espera porque vai ser power", disse Boninho no vídeo. Ele também anunciou que a festa de sábado das Americanas terá um convidado especial.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou ao vivo que a pessoa que atender ao telefone terá que indicar um dos participantes ao paredão. No sábado (19), acontece a Prova do Anjo e no domingo o paredão.

Antes disso, Boninho havia feito postagem no Instagram de uma foto do Big Fone e que tocaria no sábado. Depois, ele falou que houve uma mudança de última hora na programação.

Na quarta (16), o diretor do reality disse em seu Instagram que o Big Fone não iria demorar muito para tocar pela primeira vez nesta edição. O Big Boss respondeu a um comentário dizendo que o telefone da casa mais vigiada do Brasil deve entrar em ação ainda nesta semana.

O perfil Gina Indelicada comentou na publicação do diretor de televisão, questionando: "E o Big Fone, quando toca? Está demorando". Em seguida, Boninho respondeu: "Que tal essa semana!". O comentário alcançou mais de 1.000 curtidas.

Nas respostas, fãs e internautas celebraram o spoiler e torceram para acontecer o mais rápido possível. "Vamos movimentar esse jogo", escreveu um. "Espero ansiosamente", disse outro. "Estou pronta!", comentou uma terceira.