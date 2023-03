“Tem que dar tempo ao tempo”, diz Cowboy sobre Kay Alves

A chegada da Semana Turbo no BBB 23 provocou reviravoltas no jogo dos brothers e sisters, com a inesperada formação de um paredão que culminou na eliminação do mato-grossense Gustavo Benedetii, mais conhecido na casa como Cowboy. Ele enfrentou a berlinda no último sábado (25) e saiu com 71,78% dos votos. Na entrevista a seguir, o fazendeiro e empresário analisa os aprendizados que leva do programa, comenta o futuro de seu relacionamento com Key Alves e destaca quem seriam os integrantes de seu grupo ideal no BBB.

Você passou 40 dias no BBB 23. Como avalia sua participação no programa?

Eu acho que a minha participação no BBB foi boa. A gente acabou se perdendo um pouco no jogo por causa de informações e perspectivas de dentro da casa, mas eu fui bem competitivo nas provas, como eu já havia dito que seria; fui para jogar mesmo. A parte das provas foi o ponto alto.

Que aprendizados tira dessa experiência?

Eu aprendi que às vezes a gente tem que ser menos omisso, tem que se impor mais em determinadas situações. Todo mundo erra, mas é bom reconhecermos o nosso erro e nos desculparmos por isso. Eu não entrei ali para magoar nem ferir alguém. O programa foi bom para amadurecer as ideias e ver que o jogo que as pessoas assistem não é fácil, é bem difícil dentro da casa.

Apesar de fazer parte de um grupo, você e a Key Alves tiveram uma forte sintonia e acabaram jogando em dupla. Acredita ter seguido a melhor estratégia?

Nós acabamos entrando juntos e houve aquela conexão que todo mundo viu. Algumas duplas deram certo e outras, não. Como nós tivemos uma sintonia, quisemos compartilhar o jogo um com o outro. Em relação ao game, até certo ponto foi legal, embora a gente acabe não percebendo algumas coisas. Foi bom a gente confiar um no outro. A gente acaba se apegando para não ficar sozinho. Ainda assim, a gente não vivia 24 horas juntos. Às vezes, ela conversava com alguém e eu, com outras pessoas.

No programa, você e a Key chegaram a cogitar até casamento. Os fãs de “Guskey” podem esperar um relacionamento após o BBB?

Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente.

Em determinado momento, vocês dois começaram a se afastar dos demais integrantes do quarto Fundo do Mar, porque diziam que já não se identificavam mais com todos. Se pudesse montar seu grupo ideal, qual seria?

Hoje, vendo tudo o que eu vi, se eu pudesse montar um terceiro grupo na casa, seria: eu, Cristian, Key, Amandinha e Sapato.

Por que acha que foi eliminado nessa berlinda?

Eu acho que algum momento a gente acabou se perdendo no jogo, foi o que pegou mais. Mas eu ainda estou entendendo por que eu saí do BBB agora.

Quem acredita ser o jogador mais forte do game?

Pensando em tudo o que eu já vi, eu acho que a Key ainda vai dar a volta por cima e continuar na casa.

E para quem fica sua torcida agora?

Para a Key.