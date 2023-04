'BBB23': Amanda é a campeã e leva prêmio recorde na história do programa

A médica Amanda foi anunciada vencedora da 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB 23) nesta terça-feira (25) e levou o maior prêmio da história do programa, de R$ 2,88 milhões. A sister ganhou 68,9% dos votos, seguida pela atriz e cantora Aline Wirley, em segundo lugar e com 16,96% dos votos. A atriz Bruna Griphao ocupou a terceira posição ,com 14,14% dos votos.

A edição chega ao final com polêmicas e um confinamento para repescagem inédito, a Casa do Reencontro, que trouxe de volta a professora de educação física Larissa e o cirurgião Fred Nicácio.

A oportunidade de retorno veio seguida pela expulsão de dois jogadores ao mesmo tempo, o cantor MC Guimê e o lutador Antônio Cara de Sapato, por acusações de assédio sexual contra a participante Dania Mendez, que veio de intercâmbio com o reality mexicano La Casa de Los Famosos. Um inquérito também foi aberto na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, para investigar a situação.

Relacionamento tóxico

Outra situação em que houve alerta de que brother estaria passando dos limites foi no relacionamento amoroso da atriz Bruna Griphao com o administrador e modelo Gabriel Santana. O apresentador Tadeu Schmidt fez discurso no programa, ao vivo, informando sobre um possível relacionamento tóxico entre o casal.

"Quem tá envolvido num relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem tá de fora, consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados." alertou o apresentador.

Gabriel foi participante da Casa de Vidro e foi escolhido para entrar no BBB 23 em votação popular, junto com a biomédica Paula.

Intolerância religiosa

Schmidt também interviu por meio de discurso sobre a necessidade de respeito às diferenças religiosas.

“Nenhuma religião é melhor do que as outras. Nenhuma religião é pior do que as outras. Não tem religião do bem e religião do mal. Todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração. É assim no Brasil, é assim no BBB”, alertou o comentarista.

Fred Nicácio, ao sair da casa, ficou sabendo de conversas entre brothers a respeito de suas rezas feitas na madrugada e que este seria o episódio alvo do discurso de Scmidt. O brother disse que uma equipe de advogados que o representam vai entrar em contato com Key Alves, Gustavo e Cristian, supostos autores dos comentários, e que se sentiu vítima da situação.

Modo Turbo

Além das semanas de polêmicas que renderam, houve também duas semanas com mais de uma prova do líder, formação de paredão e eliminação. Chamadas de “Modo Turbo”, essas semanas aceleraram o ritmo do programa.

Ao fim de um destes períodos, Amanda ganhou a prova de finalistas que garantiu a vaga da sister no pódio do BBB.