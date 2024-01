Beatriz, do 'BBB-24', vira boneca e viraliza nas redes

Um influencer viralizou ao mostrar em um vídeo uma boneca da Beatriz, integrante do grupo Pipoca do Big Borther Brasil 2024. O brinquedo vem com celular parcelado, carnê, CD do Belo, carrinho de compras, caixa de morangos e microfone.

A boneca tem também a sacolinha do Lojão do Brás, para o qual Beatriz fazia vídeos como vendedora antes de entrar no reality. Ela também reproduz as falas famosas da sister no programa. A caixa alerta que “a boneca acompanha fortes dores por ter que carregar a edição nas costas”.

Hitallo Alca é o ator e criador de conteúdo responsável pela criação da boneca. O vídeo chega a quase 1 milhão de visualizações no seu perfil do TikTok.

A brincadeira faz parte de um quadro em que Hitallo faz versões de produtos fictícios que estão sendo muito comentados na internet.