Beetlejuice está de volta aos cinemas de Goiânia e Aaparecida

Há mais de três décadas, um fantasma excêntrico de terno listrado em preto e branco conquistou os corações de uma geração. Agora, ele está de volta para causar novas confusões. "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" estreia nesta quinta-feira (5), nos cinemas de Goiânia e Aparecida, para reviver a magia caótica e o humor irreverente que transformaram o primeiro filme num clássico. Com o retorno na direção de Tim Burton e dos atores Winona Ryder e Michael Keaton do elenco original, a sequência promete expandir o universo dos mortos de modo bem-humorado e nostálgico.

Além dos rostos familiares conhecidos em 1988, como Lydia (Winona Ryder), Delia (Catherine O’Hara), Beetlejuice (Michael Keaton) e Bob, o fantasma de cabeça minúscula, a sequência conta com algumas ausências notáveis, como os personagens de Geena Davis (Barbara Maitland) e Alec Baldwin (Adam Maitland). No entanto, novos nomes de peso, como Willem Dafoe, Justin Theroux, Danny DeVito e Monica Bellucci juntam-se à velha trupe. Outra novidade na trama é Jenna Ortega (Astrid), que recentemente conquistou o público como a protagonista da série "Wandinha" (2022), também dirigida por Burton.

"Os Fantasmas Ainda Se Divertem" busca capturar a essência do original enquanto se atualiza para o público contemporâneo. O primeiro filme, com sua trama envolvente e estilo visual distinto, foi um marco no gênero de comédia sobrenatural e continua a influenciar a cultura pop. Seu impacto transcendeu a popularidade, redefinindo o que uma produção do gênero podia alcançar ao misturar elementos de fantasia com um humor inusitado. A sequência promete não apenas reverenciar esse legado, mas ainda adicionar novas camadas de inovação, abrindo caminho para a construção de uma trilogia.

Michael Keaton é, sem dúvida, um dos grandes responsáveis pelo sucesso de "Os Fantasmas Se Divertem". Sua interpretação marcante como Beetlejuice em 1988 não apenas consolidou sua posição como um dos atores mais versáteis, mas também catapultou sua carreira para outro patamar em Hollywood. O papel abriu portas para outros personagens importantes nos cinemas. Na sequência, o ator se destacou como o Batman em dois filmes do Tim Burton (1989 e 1992), e ganhou aclamação crítica por sua performance em "Birdman" (2014), que trouxe uma nova profundidade ao seu repertório.

Winona Ryder também teve uma carreira notável após viver Lydia Deetz. Ela se tornou uma das atrizes mais cobiçadas do cinema americano e participou de filmes como "Edward Mãos de Tesoura" (1990), "A Garota da Moto" (1993) e "Alien: A Ressurreição" (1999). Recebeu duas indicações ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante por "A Época da Inocência" (1993). Em 2001, ela foi presa por furtar mais de US$ 5 mil em roupas de grife, o que fez com que se afastasse da carreira. No entanto, seu retorno triunfante ocorreu com a série "Stranger Things" (2016), da Netflix.

Trama

Na trama, a família Deetz retorna à enigmática casa de Winter River, agora mais unida após uma tragédia familiar inesperada. Lydia, que foi a adolescente atormentada pelo sobrenatural no primeiro filme, surge agora como uma mulher de meia-idade, ainda lidando com os desafios de sua habilidade de ver fantasmas. Ela é mãe de Astrid, que, ao explorar o sótão da antiga mansão, descobre uma maquete enigmática da cidade que contém um portal para o além. Esse inesperado achado desata uma nova série de eventos sobrenaturais, com situações fantasmagóricas.

À medida que os acontecimentos se desenrolam, mãe e filha se encontram imersas em um turbilhão de atividades sobrenaturais que desafiam sua compreensão do mundo dos mortos e dos vivos. A maquete da cidade revela segredos antigos e ameaças inesperadas que colocam em risco não apenas a segurança da família Deetz, mas também o equilíbrio entre os dois mundos. Em um confronto final repleto de humor e tensão, Lydia e Astrid devem usar suas habilidades e coragem para restaurar a ordem com a ajuda de Beetlejuice.