Beyoncé apaga fotos de perfis nas redes e deixa fãs curiosos

A cantora Beyoncé, de 40 anos, removeu nesta sexta-feira (10) as fotos dos perfis de todas as suas redes sociais levantando especulações e memes entre os fãs. Alguns apostam que a diva pop vai lançar seu novo álbum em poucas horas ou coleção de roupas da Ivy Park.

Um perfil no Twitter que posta informações sobre a cantora disse para as pessoas ficarem com medo. "A última vez que ela fez isso foi em 2016. No espaço de apenas 48 horas, Beyoncé deletou sua marca, lançou Formation e anunciou uma quinta turnê mundial."

Um fã publicou nas redes um poster da cantora ao lado de Jesus Cristo e comentou que as pessoas estão sedentas pelo novo álbum da artista. "O hype que está em cima do novo álbum da Beyoncé. 20 anos de carreira se passaram e todo mundo continua sedento pelo trabalho dessa mulher, é a maior artista viva mesmo."

Outro usuário publicou meme com o vídeo de uma pessoa com peruca fumando sem parar de tanto nervoso. "A Beyoncé tá vindo, eu estou sentindo amigas", legendou. Uma pessoa fez piada com a Boca Rosa dizendo que o cronograma da cantora para hoje é deixar todos desesperados. "Apagar tudo, ver o caos na internet, entrar nos trends com tuítes orgânicos de desespero, deixar a beyhive esperando e ir dormir."

Já um internauta publicou o vídeo de uma mulher nervosa e chorando. "A Beyoncé acabando com meu emocional a essa hora para no final de semana anunciar o lançamento da nova coleção de roupa", escreveu na legenda.