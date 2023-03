Billie Eilish traz cozinheiro vegano, e Drake exige móveis claros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas que vão se apresentar nesta edição do Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, adotaram um comportamento sustentável -e bem comportado- na listagem de exigências para os seus camarins.

A maior parte dos cantores estrangeiros proibiu o uso de garrafas de plástico nos camarins ou geladeiras fartamente abastecidas. Neste ano, preferem galões e bebidas embaladas em vidro, lata ou papelão. Também exigem a presença de lixeiras para coleta seletiva.

Billie Eilish dispensou o serviço de alimentação oferecido pelo festival. Um chef de cozinha, especializado em comida vegana, veio diretamente dos Estados Unidos para preparar sua refeição. Eilish, que é vegana, não permite o uso de nenhum produto de origem animal em seu camarim.

Lil Nas X pediu a contratação de quatro pessoas para os cuidados com seus figurinos. Afinal, elas são muitas. O rapper desembarcou em terras brasileiras com várias malas lotadas, com roupas e adereços. Já Drake, exigiu uma televisão, por onde acompanhará partidas de basquete, antes e depois de subir ao palco. Ele também exigiu o uso de móveis em cor clara para seus camarins.